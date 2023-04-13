İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de bir fırında saklanan şüphelinin bombalı eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce AK Parti Pendik İlçe Başkanlık binasına el yapımı patlayıcı attığı ve bir bankaya molotoflu saldırı düzenlediği belirtildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir fırında dolaba saklanırken yakalanan şüphelinin bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Şüphelinin önce AK Parti Pendik İlçe Başkanlık binasına yapılan el yapımı patlayıcı attığı ve bir bankaya molotoflu saldırı düzenlediği belirtildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de bir fırına düzenlenen operasyonda, gizli bölme olarak yapılan dolapta yakalanarak gözaltına alınan ve TKP/ML silahlı terör örgütü üyesi olduğu kaydedilen Ünal Yiğit'e dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Emniyet kaynakları, Yiğit'in daha önce AK Parti Pendik İlçe Başkanlık binasına el yapımı patlayıcı atılması ile bir banka binasına yapılan molotoflu saldırının faili olduğunu belirtti. Yiğit'in Esenyurt'taki adresinde ele geçirilen TATP adlı patlayıcının çok hassas ve daha önce Sancaktepe'de Yasemin Çiftçi'nin sırt çantasında taşıdığı sırada patlayan bombada kullanılan maddeyle aynı olduğu tespit edildi. Taşınma sırasında bile patlayabilen maddenin su ve mazotla seyreltilerek yerinin değiştirildiği aktarıldı. Öte yandan Ünal Yiğit'in evindeki patlayıcı maddelerle İstanbul'da bir bombalı eylem hazırlığında olduğu belirtildi. Yiğit'in evinde çıkan patlayıcı malzemeler arasında bombayı hedef noktaya taşırken kullanılan güvenli anahtar, akımı sağlayacak olan enerji ile saat ayarı için kullanılacak düzeneklerin de yer aldığı vurgulandı. Ayrıca şüphelilerin TATP isimli patlayıcı maddeyle daha önce Maltepe Gülsuyu'nda deneme amacıyla bir bombalı patlama gerçekleştirdikleri ve bu patlamada başarılı oldukları ortaya çıktı.