Haberler

İstanbul'da Bir Okulda "Selefi Cemaatinin Yemini" Okutuldu İddiası... Dem Partili Konukcu: "Laikliği Ortadan Kaldırmanıza İzin Vermeyeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, İstanbul'da bir ortaokulda Selefi cemaatinin yemininin okutulduğunu, cemaatin, "Toplumun en kılcal damarına kadar ulaştık" açıklamasını yaptığını belirterek, "Zaten yarım yamalak olan laikliği ortadan kaldırmanıza ve tekçi faşist anlayışınızı hakim kılmanıza izin vermeyeceğiz. Demokratik laikliği mutlaka inşa edeceğiz" dedi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, İstanbul'da bir ortaokulda Selefi cemaatinin yemininin okutulduğunu, cemaatin, "Toplumun en kılcal damarına kadar ulaştık" açıklamasını yaptığını belirterek, "Zaten yarım yamalak olan laikliği ortadan kaldırmanıza ve tekçi faşist anlayışınızı hakim kılmanıza izin vermeyeceğiz. Demokratik laikliği mutlaka inşa edeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan ayı kapsamında okullara gönderdiği genelge üzerinden devam eden tartışmalara ilişkin konuştu.

Konukcu, İstanbul Arnavutköy'de bir ortaokulda çocuklara Selefi cemaatin kullandığı yeminin okutulduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldığını belirterek, cemaatin görüntülere dair, "Toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştık" açıklaması yaptığını ifade etti.

İzmir Tevfik Fikret Okulları'nda ise müfettişlerin öğrencilere "Din dersinde ders işleniyor mu?", "Din dersi yerine başka bir ders yapılıyor mu?" ve "Derste Cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?" gibi sorular yönelttiğinin kamuoyuna yansıdığını belirten Konukcu, "Bu ülkede sadece Sünni Müslümanlar yaşamıyor, Aleviler de Hristiyanlar da ateistler de yaşıyor. Zaten yarım yamalak olan laikliği ortadan kaldırmanıza ve tekçi faşist anlayışınızı hakim kılmanıza izin vermeyeceğiz. Demokratik laikliği mutlaka inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu