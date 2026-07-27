Haberler

İstanbul’da iş yeri kurşunlama ve araç kundaklama: 7 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanması ile Beşiktaş'ta park halindeki aracın kundaklanmasına ilişkin Muğla'da yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanması ile Beşiktaş'ta park halindeki aracın kundaklanmasına ilişkin Muğla'da yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, nisan ayı içerisinde Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması ve Beşiktaş'ta park halindeki bir aracın kundaklanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda kimlik bilgisi tespit edilen F.K. ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 6 şüpheli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evde yakalandı. Dairede yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise bir sosyal medya uygulamasında kurulan grupta bir rap şarkıcısına yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi.

Mesaj içeriklerinde şarkıcının adresi, kullandığı araçların görselleri ve kaldığı otelin fotoğrafları olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol verme tartışması faciaya dönüştü: 4 yaralı, 3 gözaltı

Kavga değil resmen savaş! Kan döküldü, polis havaya ateş açtı
1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Katil, en yakınındaki isim çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli

İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor

Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet'te bunu gören şaşkına dönüyor
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi

Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok