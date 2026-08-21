Haberler

Zeytinburnu'nda 83 Kilo Skunk Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu’nda bir araca düzenlenen operasyonda 83 kilogram skunk??????? ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda bir araca düzenlenen operasyonda 83 kilogram skunk??????? ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan aramada 83 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı sıcak gelişme! Galatasaray'dan 60 milyon Euro istediler

Gece yarısı sıcak gelişme! Süper Lig devinden 60 milyon Euro istediler
İBB Davası'nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir

İBB Davasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş "Sistemi" tek tek anlattı
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi

Metrobüsteki rezilliği kaydedildi! Hesabı bir sonraki durakta kesildi
İdlib'de patlayıcı infilak etti: 3 ölü, 6 yaralı

İdlib'de bir evde patlayıcı infilak etti: 3 ölü, 6 yaralı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler
İBB davasında savunma yapan Adem Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi

Verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı
Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp

Sahile vuran cesetlerin arkasındaki kahreden gerçek ortaya çıktı