Fatih'te telefon satan dükkanlara girerek birçok dükkandan telefon çalan 'Binbir Surat' lakaplı Fas uyruklu şahıs, bekçiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, daha önce de 5 olaydan dolayı aranması bulunan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da "Binbir Surat" lakaplı telefon hırsızı yakalandı

Fatih'te telefon satan dükkanlara girerek birçok dükkandan telefon çalan "Binbir surat" lakaplı Fas uyruklu şahıs, yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te telefon satan dükkanlara girerek birçok dükkandan telefon çalan "Binbir Surat" lakaplı Fas uyruklu şahıs, bekçiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, daha önce de 5 olaydan dolayı aranması bulunan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fas uyruklu H.L isimli şahıs, Aksaray'da telefon satan dükkanlara girerek birçok dükkandan telefon çaldı. Şahıs, dükkan görevlisiyle önce kısa süre sohbet ettikten sonra çalışanın arkasını dönmesiyle telefonları çalıp koşarak dükkanlardan uzaklaştı.

"Binbir Surat" yakalandı

Esnaflar arasında "Binbir surat" lakaplı olarak bilinen şahıs, bölgede görev yapan Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliğine bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin yoğun takip ve çalışmaları sonucunda yakalandı. Önceden de 5 olaydan dolayı araması bulunan H.L, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.