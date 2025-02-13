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İstanbul'da Berat Kandili Programları Düzenlendi

İstanbul'da Berat Kandili Programları Düzenlendi
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Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi. İstanbul Müftülüğü tarafından Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer katılımcılar, Berat gecesinin anlamı üzerine bilgi aldı.

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde program düzenlendi.

İstanbul Müftülüğünce, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden Berat gecesinin anlamını anlattı.

Programın sonunda İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua edildi, namaz sonrası cami bahçesinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince cemaate ikramlarda bulunuldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Eyüpsultan'da camiye gelen çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Türbesi'ne de ziyarette bulunup dua etti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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