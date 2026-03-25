"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi

İstanbul'da, özel hastanelere sevk edilen bebek acil hastalarının ölümlerine neden olduğu iddia edilen 63 sanığın yargılandığı dava duruşması ertelendi. Mahkeme, sanık avukatlarının beyanlarını almak için duruşmayı yarına taşıdı.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanık avukatlarının beyanları alındı.

Söz verilen tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Sanık avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyetinin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
