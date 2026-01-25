Haberler

İstanbul'da bazı motosikletlilerden Türk bayrağına saygı sürüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bazı motosiklet sürücüleri Türk bayrağına saygı sürüşü gerçekleştirdi.

İstanbul'da bazı motosiklet sürücüleri Türk bayrağına saygı sürüşü gerçekleştirdi.

Yenikapı'da, ?öğlen saatlerinde bir araya gelen, aralarında Motosiklet Sürücüleri Federasyonu, İstanbul Motosiklet Grubu ve Osmanlı Motosiklet Derneği üyelerinin de yer aldığı grup, terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki için etkinlik düzenledi.

Türk bayrakları astıkları motosikletleriyle konvoy halinde hareket eden gruba diğer sürücüler de araçlarının kornalarına basarak destek verdi.

Edirnekapı'da sona eren etkinlikte şehitler için dua edildi.

İstanbul Motosiklet Grubu Başkan Yardımcısı Furkan Yanar, yaptığı açıklamada, "Bayrağımıza yapılan çirkin saldırı için 1000 motorcu arkadaşımızla bir araya gelerek etkinliği düzenledik. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez." ifadelerini kullandı.

Eyleme, Motosiklet Sürücüleri Federasyonu, İstanbul Motosiklet Grubu ve Osmanlı Motosiklet Derneği üyelerinin de bulunduğu çok sayıda motosikletli katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

''Yönetim geç kaldı'' diyerek Fenerbahçe'nin sorununa değindi
Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

''Yönetim geç kaldı'' diyerek Fenerbahçe'nin sorununa değindi
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar