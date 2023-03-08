İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak
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İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferler yapılmayacak. Metro İstanbul'un açıklamasında "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.
İŞTE 14.00'A KADAR KAPANACAK HATLAR
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY HATTINDA ENERJİ KESİNTİSİ
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.
Arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı duyuruldu.