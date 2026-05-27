İstanbul'da Bayram Trafiği: Sabah Sakin, Öğleden Sonra Yoğun

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kentte trafik akıcı seyrederken, bazı noktalarda yoğunluk gözlendi.

Sabah saatlerinde trafiğin sakin olduğu kentte, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle öğle saatlerinden itibaren hareketlilik arttı, bazı bölgelerde zaman zaman yoğunluk oldu.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelinde yüzde 6 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde yüzde 36 seviyesine çıktı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Haramidere bölgesinde Çatalca yönünde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Edirne istikametinde yoğunluk nedeniyle sürücüler düşük hızda seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında da zaman zaman trafik yavaşlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde bazı noktalarda lokal yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.

Özellikle sahil kesimlerine ulaşımı sağlayan yollarda ve bazı ilçe merkezlerinde de bayram hareketliliğine bağlı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde toplu ulaşım duraklarında da gün içinde zaman zaman yoğunluk oluştu.