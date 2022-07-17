İstanbul'da bayram tatili dönüşünde yolcu hareketliliği

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri nedeniyle otogarlarda ve havalimanlarında hareketlilik yaşandı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilerek tatillerini şehir dışında geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüşleri sürüyor.

Memleketlerinden ve tatil beldelerinden otobüslerle dönen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Tekirdağ'dan İstanbul'a gelen Gönül Zeybek, otogardan başka bir otobüsle Bursa'ya gideceğini belirterek, yollarda trafik olmadığını söyledi.

Seyahatlerini bekledikleri sürede tamamladıklarını dile getiren Zeybek, "Umarım, Bursa'ya kadar bundan sonrası da öyle olur. Tekirdağ'dan son biletleri biz almıştık. Yoğunluk var, bütün otobüsler dolu." dedi.

Otobüs firması çalışanı Tugay Olgar ise yolcuların bilet bulmakta biraz zorlandıklarını söyledi.

Trafik yoğunluğunun da olduğunu ifade eden Olgar, otogardaki hareketliliğin birkaç gün öncesinden başladığını kaydetti.

Otobüs kaptanı Sezgin İkiz de seyahat ederken emniyet kemeri takılmasının önemini anlattı.

Herkesin yolda olduğunu belirten İkiz, vatandaşların bilet bulmakta zorlandığını ancak isteyen herkesin otobüslerle gelebildiğini dile getirdi.

Havalimanında yolcu hareketliliği

Tatilden uçak seferleriyle dönmeyi tercih edenler sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda da yolcu hareketliliği yaşandı.

Görevliler, zaman zaman yoğunlaşan iç ve dış hat terminal girişleri ile bilet işlemleri yapılan noktalarda yolcuları yönlendirdi.