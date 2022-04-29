İstanbul'da bayram öncesinde yolcu otobüslerine denetim
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi.
Bayramı şehir dışında geçirmek için bugünden yola çıkanlar, şehirler arası yollarda ve otogarlarda yoğunluk oluşturdu.
Polis ekipleri, seyahate çıkacak vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, lastik, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.
Denetim sırasında polis ekipleri, sürücü ve yolcuları da uyararak, güvenli yolculuk broşürleri dağıttı.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel