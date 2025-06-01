İstanbul'da Bariyeri Aşan Otomobil Dere Yatağına Düştü: 1 Yaralı
İstanbul Beykoz'da bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki U.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü T.A. olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Beykoz'da bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
T.A. idaresindeki 34 TC 5377 plakalı otomobil, Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde bariyere çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Ters dönen otomobilden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan U.Ö. ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel