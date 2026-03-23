İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 51'i geçti

İstanbul'da son 4 gündür süren yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları yüzde 51.01'e yükseldi. Alibey Barajı'nda doluluk oranı ise yüzde 41.47 olarak kaydedildi. Yağışların devam etmesiyle barajları besleyen derelerin debisi arttı.

İstanbul'da son 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları arttı. İSKİ verilerine göre doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 51.01'e ulaştı. 28 Şubat'ta yüzde 44 olarak ölçülen oran, 23 günde yaklaşık 7 puan artış gösterdi. Alibey Barajı'ndaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ardından arife günü başlayan yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden yağışlar, barajları besleyen derelerin debisini artırdı. Bu artışla birlikte İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 51.01 olarak ölçüldü. Öte yandan kentin önemli barajlarından Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 41.47 olarak kaydedildi. İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90.71 ile Elmalı Barajı'nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 28.72 ile Papuçdere Barajı'nda kaydedildi. Alibey Barajı'ndaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %72.36

DARLIK %67.74

ELMALI %90.71

TERKOS %35.88

ALİBEYKÖY %41.47

BÜYÜKÇEKMECE %37.08

SAZLIDERE %31.66

ISTARNACALAR %81.14

KAZANDERE %55.74

PAPUÇDERE %28.72

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar

Beklenen karar sonunda çıktı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Taraftarı yıkan gelişme! Osimhen'de korkulan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arbeloa'nın ceketi olay oldu

Olay olan ceket!
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı

İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıp...
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
Arbeloa'nın ceketi olay oldu

Olay olan ceket!
Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

Aleyna, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi