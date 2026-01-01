Haberler

İSKİ Genel Müdürü Başa: "Baraj Doluluk Oranımız Yüzde 18,71 Olarak Yeni Yıla Başladık, Tasarrufa Devam Edelim"

Güncelleme:
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 18,71 olduğunu ve bu oranın son 10 yılın en düşük seviyesi olduğunu açıkladı. Vatandaşlara su tasarrufu yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

(İSTANBUL) - İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa İstanbullulara, "Baraj doluluk oranımız yüzde 18,71 olarak yeni yıla başladık. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi. Kış yağışlarıyla bu oranın artması beklense de su tasarrufuna devam edelim" uyarısında bulundu.

Başa, X hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları tasarruf yapmaya çağırdı. Başa'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2025 yılında İstanbul'un toplam su tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 1,34 arttı. Baraj doluluk oranımız yüzde 18,71 olarak yeni yıla başladık. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi. Kış yağışlarıyla bu oranın artması beklense de su tasarrufuna devam edelim."

