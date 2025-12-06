Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontorlüne getirildi

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından şüpheliler tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.