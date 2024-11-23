İstanbul'da Aydos Ormanı'nda Lapa Lapa Kar Yağışı
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki yüksek kesimlerinde, Aydos Ormanı ve çevresinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
İstanbul'da Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de lapa lapa kar yağışı etkili oluyor.