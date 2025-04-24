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İstanbul'da Avukatlara Adli Kontrol Tedbiri Uygulandı

İstanbul'da Avukatlara Adli Kontrol Tedbiri Uygulandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Günel ile Akalın'ın işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, Günel ve Akalın hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Serkan Günel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatlığını yapıyor.

Kazım Yiğit Akalın'ın ise yolsuzluk soruşturması kapsamında firari olarak aranan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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