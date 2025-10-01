Haberler

İstanbul'da Avrasya Tüneli Pembe Renkle Aydınlatıldı

Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla İstanbul'daki Avrasya Tüneli, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla pembe ışıklarla aydınlatıldı. Kansersiz Yaşam Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, sürücülere meme kanserinin erken teşhisi hakkında bilgilendirici anonslar yapıldı.

İstanbul'da Avrasya Tüneli meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

Kansersiz Yaşam Derneğinin öncülüğünde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda Avrasya Tüneli pembe renk ışıklarla aydınlatıldı.

Ayrıca tünelde sürücülere meme kanseriyle ilgili bilinçlendirici anonslar yapıldı.

Anonsta, şu ifadeler yer aldı:

"Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksektir. Meme Kanseri farkındalığı kapsamında Kansersiz Yaşam Derneği kadınları düzenli kontrollerini yaptırmaya ve sevdiklerini de bu konuda bilinçlendirmeye davet ediyor. Kendi kendine muayene, düzenli doktor kontrolü ve bilinçli yaşam alışkanlıklarıyla her yıl binlerce hayat kurtarabiliyor. Avrasya Tüneli olarak, biz de bu konuda farkındalık yaratmak adına 1 Ekim tarihinde gişelerimizi pembe ışıkla aydınlatıyoruz. 'Bir kontrol bir hayat demektir' diye yola çıkan Kansersiz Yaşam Derneği'nin bu değerli çağrısına destek veriyoruz."

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yarın da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü de pembe renk ışıkla aydınlatılacak.

