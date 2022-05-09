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İstanbul'da asker konvoyundaki kazada 2 kişi yaralandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul'da asker konvoyundaki kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de asker konvoyunda otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de asker konvoyunda otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı'nda asker konvoyundaki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle aynı istikametteki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yakup U. ve otomobildeki Abdullah P. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerde, otomobil seyir halindeyken 2 kişinin camdan sarkması ve aracın devrilmesi yer alıyor.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Sultangazi, İstanbul, Tragger, Asker, Güncel, Haberler

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