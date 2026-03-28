Esenyurt'ta polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde şüpheli araçlar durdurulup, sürücülerin kimlik kontrolleri ve trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durduruldu.
Durdurulan araçlardaki sürücülerle yolcuların kimlik kontrolleri yapılarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.
Doğan Araslı Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçların ruhsat ve evrakları incelendi.
Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, kurallara aykırı davrandıkları tespit edilen sürücüler hakkında gerekli işlemler uygulandı.
Yetkililer, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.