İstanbul'da Arızalanan İki Tekne Kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul'da arızalanan 9 metre ve 12 metre boyundaki iki teknenin başarıyla kurtarıldığını duyurdu. Tekneler, hızlı tahlisiye botları tarafından emniyetle yanaştırıldı.
İstanbul'da arızalanan 2 tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kireçburnu önlerinde pervane arızası yaşayan ve içinde 1 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Tarabya'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Yenikapı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin de KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel