Fatih'te apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Fatih ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkartıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada mahsur kalan Melek Çalıbaşı'nın (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
