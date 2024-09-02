İstanbul'da Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Okula Başladı

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, İSTANBUL'da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında okula başladı. Eyüpsultan Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda düzenlen törende, İl Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocuklarla birlikte ilk ders zilini çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2024- 2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Anaokulu ve ilkokulda 1. sınıfa başlayan öğrenciler ise uyum haftası kapsamında okula 1 hafta erken başladı.Eyüpsultan Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda düzenlen törene, veliler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İstanbul İl Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler ve veliler katıldı.

HACİVAT VE KARAGÖZ, PALYAÇO VE DANS GÖSTERİSİ

Programda okulla tanışan miniklerin eğlenceli vakit geçirmesi ve okula alışması için öğrenciler tarafından müzik ve dans gösterisi sunuldu. Çocuklar ve öğretmenlerin hazırladığı gösteride akran zorbalığına dikkat çekildi. Uyum programı kapsamında okula başlayan öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için 'Hacivat ve Karagöz' gösterisi de yapıldı. Öğrenciler palyaçoların gösterileri eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Öğrencilerden biri heyecanlı olduğunu belirtirken, annesi ise 'İkinci deneyimimiz ama biz de onlar kadar heyecanlıyız' dedi. Bir başka öğrenci ise okula başlayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Kızının 1. sınıfa başlayacağını söyleyen anne ise, 'Daha önce anasınıfına gitmişti ama ilkokul tabii daha farklı. Kızım çok heyecanlı ben de çok heyecanlıyım.' diye konuştu.