İstanbul'da alkollü sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü toprağa verildi

İSTANBUL'da alkollü sürücünün kullandığı cipin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Mustafa Gül'ün (34) cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Can Karaoğul yönetimindeki 34 ECJ 642 plakalı cip, önünde ilerleyen Mustafa Gül'ün kullandığı 34 FUU 851 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Gül, yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından Gül'ün cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesi Sarıca köyüne getirildi. Kendi işlettiği lokantaya gelen siparişi götürdüğü sırada yaşanan kazada ölen 3 çocuk babası Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan alkollü olduğu belirlenen Can Karaoğul, gözaltına alınıp, tutuklandı. (DHA)