İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Yüzde 89'a Ulaştı

Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %89'a ulaşarak birçok ana arterde durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçlar güçlükle ilerliyor.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.22 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
