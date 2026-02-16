Haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu dikkate değer şekilde artarak yüzde 89'a ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, Anadolu Yakası'nda D-100 Göztepe mevkiindeki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, İstanbul genelinde ise yüzde 89 oldu. Kentteki ana arterlerde trafik yer yer durma noktasına geldi. D-100 Göztepe mevkiinde araçların güçlükle ilerlediği görülürken, oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
