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İstanbul'da akşam trafiği yağışla durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

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İstanbul'da akşam trafiği yağışla durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 89'a ulaştı
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu, İBB verilerine göre saat 18.50 itibarıyla yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanın etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken TEM Otoyolu Bağcılar Yüzyıl mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.50 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Bağcılar Yüzyıl mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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