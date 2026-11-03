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İstanbul'da akşam trafiği yağışın etkisiyle yüzde 89 yoğunluğa ulaştı

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İstanbul'da akşam trafiği yağışın etkisiyle yüzde 89 yoğunluğa ulaştı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da akşam trafiği yağışın etkisiyle yüzde 89 yoğunluğa ulaştı
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağışın da etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken D-100 Karayolu Yenibosna mevkisi ile Acıbadem Köprüsü'nde araçlar güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 19.00 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna mevkisi ve Acıbadem Köprüsü'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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