Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yağışla yüzde 89'a ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yağışla yüzde 89'a ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu saat 18.20 itibarıyla yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanın etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken D-100 Karayolu Yenibosna ve Avcılar mevkisinde araçlar güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.20 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna ve Avcılar mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı

Gizli sırrı ifşa oldu! Bakalım nasıl açıklayacak?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini 20 metrelik uçurumdan iten kocanın cezası kesinleşti! Yargıtay karara 'kadına karşı' ibaresini ekledi

Fotoğraf için çıktık demişti! Uçurum cinayetinde ceza kesinleşti
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Edirne’de kayıp 14 sığınmacı çocuktan 1’i döndü: 13 çocuk aranıyor

Markete çıkıp dönmediler: Kayıp çocuklar için Bakanlık devrede
İnegöl'de 2 milyon liralık altın hırsızlığı

Evden çaldığı altının miktarı dudak uçuklattı
Eskişehir'de esnafa tefeci tuzağı iddiası: 1,5 milyon liraya 5,5 milyon ödetildiği öne sürüldü

1,5 milyona 5,5 milyon ödetmişler! Borç 90 milyon lirayı buldu
Serik'te diş ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek hayatını kaybetti! Aile yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi

13 aylık Gökçe ertesi sabah öldü! Ailenin şüphesi o ilaçta