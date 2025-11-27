Haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor. Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da yoğunluk gözleniyor.

TEM otoyolunda, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne istikametinde de Esenyurt'a kadar araçlar yavaş seyrediyor.

Levent TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Kadıköy'den Pendik'e kadar trafik yoğunluğu etkisini sürdürüyor.

TEM otoyolunda Ataşehir ile Sancaktepe arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Toplu ulaşım araçlarını kullananlar Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 72, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.