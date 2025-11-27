İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor. Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da yoğunluk gözleniyor.

TEM otoyolunda, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne istikametinde de Esenyurt'a kadar araçlar yavaş seyrediyor.

Levent TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Kadıköy'den Pendik'e kadar trafik yoğunluğu etkisini sürdürüyor.

TEM otoyolunda Ataşehir ile Sancaktepe arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Toplu ulaşım araçlarını kullananlar Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 72, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.