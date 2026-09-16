İstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL merkezli 12 ilde düzenlenen 'Ailem Güvende' operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Fuhuş', 'Müstehcenlik' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Satın Almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlükleri ekiplerince İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı