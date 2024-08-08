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İstanbul'da Adalar-Kabataş seferini yapan vapurun yolcuları başka gemiye nakledildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisi, Adalar-Kabataş seferi sırasında dümeni kilitlenince yolcular başka bir gemiye nakledildi. Geçtiğimiz günlerde de Kabataş-Adalar seferini yapan başka bir vapurda benzer bir arıza yaşanmıştı.

İstanbul'da, dümeni kilitlenen Adalar- Kabataş seferini yapan vapurun yolcuları başka gemiye nakledildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin Adalar-Kabataş seferini yaparken Heybeliada İskelesi açıklarında dümeni kilitlendi.

İskeleye yanaştırılan gemide yaklaşık 45 dakika bekletilen yolcular, Paşabahçe vapuruna alınarak yolculuklarına devam etti.

Öte yandan, geçen günlerde Kabataş- Adalar seferini yapan Sami Akbulut vapurunda da Kız Kulesi açıklarında dümen arızası yaşanmıştı. Vapur, Alaattin Yavaşça gemisi tarafından yandan bağlanıp Karaköy İskelesi'ne çekilmişti. Yolcular, iskelede başka bir vapura aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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