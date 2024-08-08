İstanbul'da Adalar-Kabataş seferini yapan vapurun yolcuları başka gemiye nakledildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisi, Adalar-Kabataş seferi sırasında dümeni kilitlenince yolcular başka bir gemiye nakledildi. Geçtiğimiz günlerde de Kabataş-Adalar seferini yapan başka bir vapurda benzer bir arıza yaşanmıştı.
İstanbul'da, dümeni kilitlenen Adalar- Kabataş seferini yapan vapurun yolcuları başka gemiye nakledildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin Adalar-Kabataş seferini yaparken Heybeliada İskelesi açıklarında dümeni kilitlendi.
İskeleye yanaştırılan gemide yaklaşık 45 dakika bekletilen yolcular, Paşabahçe vapuruna alınarak yolculuklarına devam etti.
Öte yandan, geçen günlerde Kabataş- Adalar seferini yapan Sami Akbulut vapurunda da Kız Kulesi açıklarında dümen arızası yaşanmıştı. Vapur, Alaattin Yavaşça gemisi tarafından yandan bağlanıp Karaköy İskelesi'ne çekilmişti. Yolcular, iskelede başka bir vapura aktarılmıştı.