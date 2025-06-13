İstanbul'da "8. Türkiye Münazaraları 2025" programında ödül töreni düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün himayesinde, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "8. Türkiye Münazaraları 2025" programı ödül töreniyle sona erdi.

Programın ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, farklı dilde düşünebilen, kendini özgürce açık bir şekilde ifade edebilen gençleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ökten, gençlerin başarısının, sadece bireysel çabalarla değil, aynı zamanda ortak bir eğitimin eseri olduğunu belirterek "Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından bu kıymetli çalışma sayesinde öğrencilerimiz dil becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünme, ikna edebilme ve medeni tartışma kültürü gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyacakları donanımları kazanmaktadır. 11 farklı dilde gerçekleştirilen münazaralar medeniyetimizin çok kültürlü kapsayıcılığı açısından da önem taşımaktadır. Bu yıl münazara platformlarında ele alınan konular öğrencilerimizin güncel meselelere duyarlılıklarını, düşünsel derinliklerini ve toplumsal sorumluluk bilincini etkileyecek bir biçimdedir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen de imam hatip okullarının çok geniş bir yelpazesinin olduğunu söyledi.

Dr. İşleyen, 11 farklı dildeki münazara yarışmalarının önemine değinerek "Yabancı dil eğitimiyle ilgili çalışmalarımızı ortaokul seviyesinde başlattık. Hazırda 588 okulumuzda yabancı dil eğitimi veriyoruz. Arapça bizim imam hatip okullarımızda vazgeçilmez diliydi. İngilizce, Almanca, Fransızca derken şu anda Çince, Japonca, Rusça, İspanyolca dilleri de dahil olmak üzere 10 yabancı dili okullarımızda öğretiyoruz, 20'ye yakında uluslararası imam hatip okulumuz var. Bu okullarımıza da 95 farklı ülkeden öğrenciler geliyor." dedi.

Ödül töreni

Öğrencilerin dil becerilerini etkin şekilde kullanmalarını amaçlayan münazaralar, farklı dillerde özgün fikir üretebilme, karşılaştıkları problemlere çözüm bulma ve fikirlerini toplum içinde sunarak kendilerini ifade edebilme becerilerini desteklemek amacıyla 11 dilde gerçekleşti.

Münazaraların sona ermesinin ardından Çince, Japonca, Rusça, İtalyanca, Farsça, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.