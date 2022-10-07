İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak! İşte o ilçeler
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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde basın mesnuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinde yeni yabancı kaydının yapılmayacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde "Göç" konulu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak." dedi.
BAKAN SOYLU, TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarının devamında Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu aktardı.