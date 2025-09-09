İstanbul'da, '75 Günde Hafızlık Programı'nı tamamlayan 52 kız öğrenciye hafızlık belgeleri verildi

İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğiyle düzenlenen "75 Günde Koro, Musiki Makamları ve Mana-Mealle Hafızlık Programı"ndan mezun olan 52 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, projenin çok kıymetli olduğunu belirterek, öğrencileri ve hocalarını tebrik etti.

Ortaokullarda önceki yıllarda başlatılan hafızlık programının önemine dikkati çeken Erdoğan, kendi oğlunun da içinde bulunduğu projeyle normal şartlarda Kur'an Kursu'na gidip hafız olmayı düşünmeyen on binlerce gencin hafız olduğunu söyledi.

Erdoğan, projenin daha da yaygınlaşmasını ve uygulayabilecek hocaların sayısının artmasını arzu ettiklerini ifade ederek, erkek öğrencilerin de projeye dahil edilmesini sağlayacak hocaların yetiştirilmesini istediklerini dile getirdi.

Önlerinde alınacak mesafe bulunduğunu, vakıf olarak projeye daha çok destek sağlayacaklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kimileri, '1400 yıllık köleliğin, kulluğun peşine gidiyorsunuz.' diyorlar değil mi? Bu memlekette abuk sabuk ifadeleri kürsülerden duymuşluğumuz var elbette. Biz Allah'tan kurbiyet diliyoruz, yakınlık istiyoruz. Efendimizin muhabbetini yaşamak istiyoruz. Bunu isteyen insanların sayısının artmasının sadece memleket için değil, sadece ümmet için değil, bütün dünya için hayırlı bir iş olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Kur'an Türkiye'de, dünyada daha çok anlaşılır. Bu proje daha çok insanın hafız olmasına, Kur'an ile münasebet kurmasına, Rabbi ile daha yakın olabilmesine katkı sağlar."

Erdoğan, dünyada yaşanan zulümlere değinerek, anne ve babaların bu zulümleri bitirecek evlatları yetiştirmeye gayret etmeleri gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze konusundaki mücadelesine dikkati çeken Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bu mücadelenin en ön safında yer alan Cumhurbaşkanımızı bu konuda hedefe koyduğun zaman buna kim en çok seviniyor? Bu suikastları, bu katliamları, bu soykırımları yapan canavarlar, caniler. Biz yaptığımız işi en iyi şekilde yapacağız. Kur'an ile olan irtibatımızı güçlendirmeye çalışacağız. Hiçbir şeyi 'Adam sende.' diyerek yapmayacağız. Fetih, Allahu Teala'nın kader planında. Kimin elinden ne vakit geleceğini Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Biz o fethin parçası olmak için ancak duacı olabiliriz. Bu duanın da hem kalbi hem fiili olması icap eder."

"Sonuç alınan çok farklı ve değerli bir yöntem"

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise Kur'an-ı Kerim dışında hiçbir kitabın kamil manada, yani baştan sona kadar ezberlenemediğini söyledi.

Asırlardır uygulanan hafızlık sisteminden farklı olarak koroyla, musiki makamları eşliğinde ve meale dayalı ezber tarzının önemine işaret eden Yılmaz, "Kur'an'ın tecvitle okunarak makam ile koro halinde ezberlenmesi ve bunun müşterek toplu bir biçimde icra edilerek gerçekleştirilmesi son yıllarda sonuç alınan çok farklı ve değerli bir yöntemdir. İnsanların istikrarlı zaman yönetiminde zorlandığı çağımızda ve günümüzde 75 gün gibi çok kısa bir sürede talebelerini hafızlık gibi şerefle kuşatan hocalarını ve onları destekleyen ailelerini yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da Kur'an'ın mana ile ezberlenmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, projeye katkı verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hafız olan kız öğrenciler salavat eşliğinde sahneye çıkarak koro halinde Fetih Suresi'ni okudu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun hatim duasını yaptırmasının ardından taç giyme merasimi düzenlendi.

Protokol üyelerince öğrencilere hafızlık belgesi verilmesi ve hediye takdiminin ardından program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve İZÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili İsrafil Kışla, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile aileler, öğrenciler ve davetliler katıldı.