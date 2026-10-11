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İstanbul'da 7 otomobildeki 'hayalet ekran' hırsızlığında 2 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da 7 otomobildeki 'hayalet ekran' hırsızlığında 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da park halindeki otomobillerin 'hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 otomobilin donanımını çalarak sattıkları belirlendi ve adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin 'hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir, Sultangazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy'de art arda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, park halindeki otomobillerin yanına araç ile yaklaşan şüphelilerin, dakikalar içinde hırsızlık yaparak kaçtıkları görüldü. Ekipler, görüntüleri inceleyerek önce şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını, ardından içindeki kişilerin kimliklerini tespit etti. A.T. (27) ile M.C.Y. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin daha önceden 8'er suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, 7 otomobilin 'hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çalarak sattıkları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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