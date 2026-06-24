İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 10 bin 185 parça ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 bin 819 eser ve 3 bin 366 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'da bir evde tarihi eser olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik obje, kitabe gibi 6 bin 819 eser ile 3 bin 366 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.