İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremde İşçi Binadan Atladı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında iş yerinde çalışan bir işçi, 3 katlı binanın birinci katından atlayarak hayatta kalmayı başardı. İşçi, hafif yaralı olarak uzaklaştı.
Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme çalıştığı sırada yakalanan bir işçi 3 katlı iş yerinin birinci katından atladı.
İstanbul'da bugün 12.46 sıralarında meydana gelen ve 13 saniye süren depreme bir işçi çalışırken yakalandı. Bağcılar Mahmutbey'de bulunan 3 katlı iş yerinin birinci katından atlayan işçi, düştükten sonra hafif yaralı şekilde yürüyerek uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel