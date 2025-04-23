İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremde İşçi Binadan Atladı

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme çalıştığı sırada yakalanan bir işçi 3 katlı iş yerinin birinci katından atladı.

İstanbul'da bugün 12.46 sıralarında meydana gelen ve 13 saniye süren depreme bir işçi çalışırken yakalandı. Bağcılar Mahmutbey'de bulunan 3 katlı iş yerinin birinci katından atlayan işçi, düştükten sonra hafif yaralı şekilde yürüyerek uzaklaştı.