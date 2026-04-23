İstanbul'da IFALPA Konferansı: Pilotlar Küresel Sorunları Tartıştı

Türkiye Havayolu Pilotları Derneğinin (TALPA) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonunun (IFALPA) 80. Konferansı'nda sektörün sorunları ve sahadan gelen deneyimler uluslararası perspektifle ele alındı.

Hilton İstanbul Bomonti Otel'de başlayan konferansa 51 ülkeden 305 pilot katılıyor.

Havacılık sektörünün bugününü ve geleceğini etkileyen konuların ele alındığı konferansta, sahadan gelen deneyimler, uluslararası perspektifle değerlendiriliyor. Küresel hava trafiğinin en yoğun kesişim noktalarından biri olan İstanbul'da gerçekleşen buluşma, Türkiye'nin havacılık ekosistemindeki konumunu öne çıkarıyor.

Konferans kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan TALPA Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, IFALPA'nın 70'ten fazla ülkede 160 binden fazla pilotu temsil ettiğini söyledi.

Üreksoy, federasyonun her yıl farklı bir ülkede konferans düzenlediğini belirterek, "Bu konferanslarda pilotluk mesleği, uçuş emniyeti, özlük hakları gibi konular görüşülüp tartışılmakta ve tavsiyeler ile çözüm önerileri sunulmaktadır. Derneğimiz TALPA bu federasyonun bir üyesi olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bugün 20 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'da IFALPA konferansına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Havacılıkta uçuş emniyetinin temel unsur olduğuna dikkati çeken Üreksoy, Türkiye'de uçuş personelinin çalışma hayatını bütüncül şekilde düzenleyen özel bir havacılık meslek yasasının bulunmadığını kaydetti.

Mevcut durumda hava taşıma işlerinde görev yapan pilotlar ve diğer personelin İş Kanunu'nun genel hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğini aktaran Üreksoy, "Bu durum, havacılık gibi yüksek uzmanlık, sürekli dikkat ve doğrudan insan hayatına etki eden karar süreçlerini içeren bir meslek grubunun, kendi doğasına uygun bir hukuki çerçeveden yoksun kalmasına neden olmaktadır." dedi.

Pilotluk mesleğinin ağır ve yıpratıcı koşullar içerdiğine dikkati çeken Üreksoy, şöyle devam etti:

"Havacılık sektörü düzensiz ve yoğun çalışma temposu, sürekli değişen zaman dilimleri, yüksek dikkat ve karar yükü, radyasyon ve fizyolojik etkiler, uluslararası operasyonel baskılar gibi kendine özgü koşullara sahiptir. Bu koşullar genel iş hukuku kurallarıyla tam olarak karşılanmamaktadır. Bu nedenle uçucu personelin çalışma hayatını hak, sorumluluk ve yükümlülükleriyle birlikte açık şekilde tanımlayan, sektöre özgü riskleri dikkate alan uluslararası standartlara uyumlu bir havacılık meslek yasasının hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır."

Üreksoy, İstanbul'daki konferansın Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumuna katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantıya, IFALPA Başkanı Kaptan Pilot Ron Hay da katıldı.

Konferans 26 Nisan'a kadar devam edecek.