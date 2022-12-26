İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! Sabah 07.00'a kadar musluklar akmayacak Güncel Haberler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana ishale hattında ani gelişen arıza nedeniyle Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde sabah 07.00'ye kadar su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İski, arızalar sebebi ile İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Duyuruda ana ishale hattında ani gelişen bir arıza meydana geldiği belirtildi. SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERİ KAPSAYACAK? İski'nin açıklamasında Fatih ilçesinde Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray, Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Seyit Ömer, Şehremini, Topkapı, Yavuz Sultan Selim, Zeyrek, Cibali, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane ve Süleymaniye mahallelerinde su kesintisinin yaşandığı aktarıldı. SABAH 07.00'A KADAR SULAR AKMAYACAK Bayrampaşa ilçesinde Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahallelerinde; Eyüpsultan'da Toppçular ve Zeytinburnu'nda ise Maltepe Mahallesi'nin su kesintisinden etkilendiği kaydedildi. Arıza nedeniyle başlatılan çalışmanın sabah saat 07.00 sıralarında bitmesinin planlandığı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Zeytinburnu Bayrampaşa İSKİ Güncel Haberler

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