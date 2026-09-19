İstanbul'da 39 ilçede 'İstanbul'u Dinliyoruz' buluşmaları eş zamanlı yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 39 ilçe milli eğitim müdürlüğünde eş zamanlı olarak " İstanbul'u Dinliyoruz" buluşmaları gerçekleştirildi.

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, kendi ilçesindeki öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve eğitim yöneticilerini dinledi.

Çepni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür başkanlığında 39 ilçede tüm idarecilerin, ilçe milli eğitim müdürlerinin ve şube müdürlerinin tam kadro olarak kurumlarında vatandaşları dinlediklerini söyledi.

Hafta içi mesai kavramı olmaksızın vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve onlara en hızlı şekilde çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Çepni, "Bugün ise hafta sonu olması nedeniyle hafta içi kuruma gelemeyen, herhangi bir sorununu iletemeyen, bizimle görüşmek isteyen vatandaşlarımız için, öğrencilerimiz ve velilerimiz için de bugün ekstra bir zaman ayırdık. Onları bekliyoruz, onların sorunlarını dinleyip çözüm üretmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

Çepni, bu sabah üç lise öğrencisinin ziyarete geldiğini kaydederek, "Sosyal medyada bugün bu etkinliğin olacağı haberini alınca buraya geldiler. Güzel teveccühlerini ifade ettiler. Geçmiş dönemi değerlendirdiler. Geçmiş dönemde yapılmış güzel çalışmalardan dolayı teşekkür etmek için gelmişler. Bu da bizim için çok anlamlıydı. Gelecek yıl için de ortak yapabilecekleri faaliyetlerle ilgili bizden taleplerini ilettiler. Biz de onları not aldık. En kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni projelerine değinen Çepni, her ay mutlaka toplantı yaptıklarını, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin okul iklimini, öğrencilerin bakış açısından ele aldıklarını aktardı.

Çepni, "Öğrencilerimizin her ay sınıf başkanları temsilcisiyle, okul meclis başkanlarımızla bir araya geliyoruz. 'Okulunuzda ne olsa daha çok mutlu olursunuz? Neyin devam etmesini istiyorsunuz veya hangi uygulama sizi rahatsız ediyor, neden rahatsız ediyor?' Bunları sorguluyoruz. Gerekçeleri varsa o uygulamayı çocuklarımıza izah ediyoruz. Eğer kaldırılması gereken bir şey varsa da evet kararını veriyoruz ve o uygulamayı kaldırıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz de yönetime aktif olarak katılmış oluyorlar." dedi.

Öğrenci Cavit Erol bugün gerçekleştirilen etkinliği arkadaşlarıyla sosyal medyada gördüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Fatih Çepni'yi makamında ziyaret ettik. Öğrenciler olarak taleplerimizi ilettik, geçmiş dönemleri değerlendirdik ve bu yıl içerisinde neler yapabileceğimizi ortak fikirler içerisinde paylaştık. Kendilerini bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Her daim böyle bir güzel ilçe milli eğitim müdürümüz olduğu sürece bizler rahatız. Evimize rahat gidip gelebiliyoruz, okulumuza da rahat gidip gelebiliyoruz. Kendilerine bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA