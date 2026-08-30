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30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim'de Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Taksim'de Törenle Kutlandı
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İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Vali, Ordu Komutanı ve protokol üyeleri çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı'nın mesajı okundu.

İstanbul Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, anıta çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene gönderdiği yazılı mesaj okundu.

Törende siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Kaynak: AA
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