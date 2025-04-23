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İstanbul'da 3 Saatte 47 Deprem: En Büyüğü 6,2 Şiddetinde

İstanbul'da 3 Saatte 47 Deprem: En Büyüğü 6,2 Şiddetinde
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İstanbul'da, AFAD verilerine göre, 3 saat içerisinde 47 deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olurken, en küçüğü 1,6 şiddetinde kaydedildi.

İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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