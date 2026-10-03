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İstanbul'da 3 ilçede 785 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da 3 ilçede 785 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir'de 785 kilogram uyuşturucu ve 643 bin 476 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İstanbul'da, 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık-Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kağıthane, Fatih ve Başakşehir'de bazı adreslere operasyon yapıldı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Buradaki aramalarda 10 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Soruşturmanın devamına yönelik çalışmalar kapsamında Fatih'te bir iş yerine polis ekiplerince operasyon yapıldı.

İş yerinde çok sayıda boş kapsül ile hassas terazi ele geçirildi.

Başakşehir'de bir depoya yapılan operasyonda 785 kilogram uyuşturucu, 643 bin 476 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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