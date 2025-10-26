İstanbul'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

İSTANBUL'da saat 19.44'te Karadeniz'de Arnavutköy merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da saat 19.44'te merkez üssü Karadeniz Arnavutköy açıkları olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.57 kilometre altında gerçekleşti. Kısa süreli sallantının çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.