İstanbul'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
İstanbul'un Karadeniz açıklarında, Arnavutköy merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.57 kilometre altında gerçekleşti ve çevre ilçelerde hissedildi.

İSTANBUL'da saat 19.44'te Karadeniz'de Arnavutköy merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da saat 19.44'te merkez üssü Karadeniz Arnavutköy açıkları olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.57 kilometre altında gerçekleşti. Kısa süreli sallantının çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.

