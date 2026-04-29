İstanbul'da 26. Türk Dünyası Çocuk Şöleni düzenlendi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfınca, "Dilimiz Aynı, Kalbimiz Bir: Türk Dünyasının Tüm Renkleri İstanbul'da" sloganıyla Bakırköy'de 26. Türk Dünyası Çocuk Şöleni gerçekleştirildi.

Bakırköy Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa, Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan, Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan, Irak Türkleri, Batı Trakya, Balkarya, Gagavuzya, Karaçay, Kumuk, Hakasya, Kırım, Altay, Tuva, Afganistan, Saka, Nogay ve Macaristan bölgelerinden öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türk dünyasını sahiplenen, zenginleştiren çocukların bir araya geldiğini söyledi.

Topsakal, 40 yıl önce başlayan bu hareketin Türk birliğine inancı artırdığını belirterek, "Türk dünyası sadece siyasi düşüncelerin, bilimsel çıkarların içine sığdırılmış bir gerçek değil. Türk dünyası aynı zamanda Altay'dan Macaristan'a kadar aynı kültürü, sevgiyi, duyguyu, şefkati ve dikkati taşıyan grupların birliğidir. Bu yüzden biz bu sevgiyi Türk dünyası çocuk şölenlerinde yıllardır düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, dünyanın dört bir yanından gelen çocukların Türkiye çatısı altında toplanmalarının önemine dikkati çekerek, çocukların farklı yerlerden gelmiş olmalarının birlik ve beraberliği engellemeyeceğini dile getirdi.

Çocukların bir araya gelerek birbirlerini tanıdığını ve bağ kurduğunu aktaran Yazgan, hedeflerinin birlik içerisinde olmak olduğunu kaydetti. Yazgan, ömrünü Türk dünyasına adamış, akademisyen ve yazar Turan Yazgan'ın mücadelesinin hiç sönmeden yollarını aydınlattığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından farklı bölgelerden gelen çocuklar yöresel oyunlarını sahneledi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Arzuoğlu, ülke temsilcileri ve öğrenciler katıldı.