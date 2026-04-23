İstanbul'da 23 Nisan'a özel tırmanış etkinliği düzenlendi

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için özel tırmanış etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul Doğa Sporları Kulübü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Levent'te bulunan özel bir tırmanış salonunda çocuklara eğitim verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinliğe, 8-13 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Etkinlikte, çocuklar eğitmenler gözetiminde tırmanış gerçekleştirerek, fiziksel dayanıklılık, odaklanma ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinliğin ardından konuşan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Şahin, 23 Nisan gibi anlamlı bir günde çocuklarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şahin, tırmanış sporunun sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda sabır, cesaret ve doğru karar verme becerisi kazandırdığını belirterek, her hafta ücretsiz eğitim verdikleri 8-12 yaş arası 30 çocuğu gelecekte milli sporcu olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz
