iGeo 2026 İstanbul'da Başladı: 50 Ülkeden Genç Coğrafyacılar Yarışacak

İstanbul'da Uluslararası Coğrafya Birliği himayesinde ve Türk Coğrafya Kurumu tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nın (iGeo 2026) açılış töreni yapıldı.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen açılışa, 50 ülkeden 200'ü aşkın genç coğrafyacı, akademisyen ve takım lideri katıldı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Eminoğlu, 1996'da Lahey'de beş ülkenin katılımıyla başlayan bu yolculuğun beş kıtayı aşarak binlerce gencin hayallerini süsleyen küresel bir bilim organizasyonuna dönüştüğünü kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi veren Eminoğlu, gençlerin hayatına ve geleceğine dokunmak için önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, onların potansiyelini ortaya çıkarmak, hayallerine giden yolu açmak, sporu ve kültür paylaşımını bir yaşam biçimi haline getirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Eminoğlu, yarışmaya katılacak gençlere başarılar diledi.

Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil de dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençleri ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, 1996'da Lahey'de startı verilen bu etkinliğin küresel genç coğrafyacılar toplantısına dönüştüğünü, bugün 50 ülkeden öğrencilerin yarışmak, öğrenmek, keşfetmek ve dostluklar kurmak için bir araya geldiğini söyledi.

Gönençgil, İstanbul'da yapılan bu organizasyonda kurulan dostlukların önemli olduğunu vurgulayarak, bu yarışmaya katılan bazı gençlerin yıllar sonra bilim insanı, eğitimci, planlamacı, çevre uzmanı, diplomat veya karar alıcı olabileceğini dile getirdi.

Açılışa, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Ahmet Alemdar, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Türkoğlu, Uluslararası Coğrafya Birliğinden temsilciler katıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 11-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışmada, 16-19 yaş aralığındaki öğrenciler yazılı sınav, multimedya testi ve saha çalışmasından oluşan üç aşamalı programda mücadele edecek.

Etkinliğe katılan gençler, Eminönü ve Karaköy'de yapılacak saha çalışmaları, Boğaz turu ve kültürel programlarla İstanbul'u yakından gözlemleme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA