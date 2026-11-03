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İstanbul'da 2 sahte çağrı merkezine operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da 2 sahte çağrı merkezine operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da 2 sahte çağrı merkezine operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da 2 sahte çağrı merkezine düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu görevlisi veya avukat gibi tanıtan 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sel felaketi ve sahte ürün haczi yalanlarıyla yaklaşık 300 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

İSTANBUL'da kurdukları 2 ayrı çağrı merkezinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kişileri arayarak kendilerini kamu görevlisi veya devlet yetkilisi olarak tanıtıp yardım talebinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler ile sattıkları ürünleri almayan kişileri hukuk bürosu çalışanı veya avukat olarak tanıtıp 'icraya vereceğiz' diyerek korkutarak dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 300 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, kurulan sahte çağrı merkezlerinden yeni açılan telefon hatlarını kullanarak kendilerini 'devlet yetkilisi' veya 'kamu görevlisi' olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşları milli ve manevi hassasiyetleri üzerinden çeşitli bahanelerle dolandırdıkları tespit edildi.

SEL FELAKETİNDE ZARAR GÖRENLERE YARDIM YALANI

Kamu görevlisi, belediye çalışanı veya kaymakamların üst düzey görevlileri adına aradıklarını söyleyen şüphelilerin, bazı firmalardan son yaşanan sel felaketlerinde zarar gören kişilere sözde yardım topladıklarını belirterek para talebinde bulundukları belirlendi.

SAHTE ÜRÜNLERİ ALMAYANLARA HACİZ YALANI

Sanal medya üzerinden özellikle sahte cinsel sağlık ürünleri satan şüphelilerin, ürünleri kapıda ödeme seçeneğiyle alan kişilere imzalattıkları evrakları kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra hukuk bürosu çalışanı veya avukat olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişileri, 'Haciz işlemi başlatacağız' diyerek korkutup dolandırdıkları tespit edildi.

2 AYRI ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen 2 çağrı merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin bu yöntemlerle yaklaşık 300 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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